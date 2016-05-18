منتدى سيدات الأعمال: تعزيز فرص الاستثمار وتمكين المرأة

يناقش المنتدى التاسع لسيدات الأعمال في الدول الإسلامية، محورين أساسيين يستعرضان الدور المؤسسي لتعزيز فرص الاستثمار من خلال القطاع الخاص في الدول الإسلامية، وفرص الاستثمار وتعزيز تمكين المرأة فيها.

والمنتدى من تنظيم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، ممثلاً في إدارة القطاع النسائي، حيث سينعقد في 25 مايو الجاري بمقر المجلس.

وستتحدث في المحور الأول كل من بدرية الملا من اتحاد الغرف الخليجية، ورئيس اتحاد سيدات الأعمال ببنغلاديش رقية أفضل رحمان، فيما ستتحدث في المحور الثاني كل من عضو مجلس الشورى الدكتورة سلوى الهزاع، ورئيس الوفد الإندونيسي. كما سيشهد المنتدى جلسة حوار مفتوح حول القضايا التي جرت مناقشتها حول فرص الاستثمار وأهمية تمكين المرأة في الدول الإسلامية، إضافة إلى عقد جلسات ثنائية بين سيدات الأعمال.

يذكر أن المنتدى يعقد بالتزامن مع المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه وزارة التجارة والاستثمار.