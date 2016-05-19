الطائرة المصرية.. ارتباك بمطار القاهرة وإلغاء 3 رحلات

تسبب سقوط الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في حالة من القلق والارتباك داخل مطار القاهرة، فيما ترددت أنباء عن تأجيل وإلغاء بعض الرحلات.

وأعلنت شركة مصر للطيران، في بيان اليوم الخميس، أن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة، اختفت من على شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط قبل دخولها إلى المجال الجوي المصري، وعلى متنها 66 شخصاً بينهم طاقم الطائرة الذي يضم نحو عشرة أفراد.

وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت"، إن حالة القلق والارتباك انتقلت إلى صفوف وزارة الطيران المدني بمصر وشركة مصر للطيران التابعة لها، في الوقت الذي اكتفت فيه الوزارة و"مصر للطيران"، بإصدار بيانات لا تحتوي أي تفاصيل أو معلومات مؤكدة عن الحادث.

وشهدت صالات مطار القاهرة حالة من الارتباك وسط العاملين والركاب، وقالت مصادر مطلعة إنه تم إلغاء وتأخر 3 رحلات طيران بسبب إصابتها بأعطال فنية قبل الإقلاع.

وكثفت شركات الطيران المختلفة من إجراءات السلامة الخاصة بحالة الطائرات الفنية، حيث ألغت الخطوط الكويتية رحلتها رقم 544 والمتجهة اليوم من القاهرة إلى الكويت بسبب إصابتها بعطل فني تعذر إصلاحه وتم نقل ركابها البالغين 60 راكبا إلى أحد الفنادق لحين الإصلاح أو استدعاء طائرة بديلة.

كما تأخر إقلاع رحلة إير كايرو والمتجهة إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية خمس ساعات بسبب مشاكل فنية وكان عليها 173 راكبا، كما تأخر إقلاع رحلة الخطوط السعودية رقم 312 والمتجهة إلى الرياض ثلاث ساعات بسبب مشاكل فنية أيضا وكان عليها 349 راكبا.

وأصدرت الشركة بيانا مقتضبا، قالت فيه وفقاً لمصدر مسؤول لم تذكر اسمه، إن عدد ركاب الطائرة الايرباص A320 في رحلتها رقم MS804 القادمة من باريس إلى القاهرة هو 56 راكبا من بينهم طفل و2 رضيع بالإضافة إلى عدد 3 أفراد أمن و7 من أفراد الركب الطائر بإجمالي 66 شخصا على متن الطائرة المصنوعة عام 2003.

وكشفت الشركة أن عدد ساعات الطيران لقائد الطائرة هي 6275 ساعة من بينهم 2101 ساعة على نفس الطراز وللطيار المساعد هي 2766 ساعة، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز "ايرباص 320"، وسنة الصنع 2003.

وأضافت الشركة أن الفرق الخاصة للبحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة المصرية قد وصلت للموقع المحدد للبحث، ولا يزال البحث جارٍ، وكانت الشركة قد ذكرت أن الطائرة اختفت بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري بحوالي 10 أميال.

ورفض المتحدث الرسمي الوزارة الطيران، إيهاب رسلان، في اتصال هاتفي مع "العربية.نت"، التعليق على الحادث أو إعطاء أي تفاصيل، مكتفياً بالقول إن الموضوع يخص شركة مصر للطيران.

وعقد وزير الطيران المصري، ضريف فتحي، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الخميس، رجح فيه تعرض الطائرة المصرية المنكوبة فرضية تعرضها لعمل إرهابي.