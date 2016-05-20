ألمانيا تجتذب استثمارات أجنبية قياسية يتصدرها الصينيون

قالت الوكالة المعنية بالتجارة والاستثمار في ألمانيا اليوم الجمعة، إن البلاد اجتذبت استثمارات أجنبية قياسية بلغت 6.2 مليار يورو (6.96 مليار دولار) في 2015، حيث وصل عدد المستثمرين الجدد إلى مستوى غير مسبوق لأسباب أبرزها تنامي الإقبال من الصين.

ودشن المستثمرون الأجانب 1912 مشروعا جديدا العام الماضي، بزيادة نحو 60% عن العام السابق وفق تقرير نشرته وكالة "جي.تي.ايه.آي" الحكومية المعنية بالتجارة والاستثمار.

وارتفعت قيمة المشروعات إلى المثلين تقريبا مقارنة مع 3.2 مليار يورو في 2014، وخلقت الاستثمارات الأجنبية ما لا يقل عن 30 ألف فرصة عمل جديدة في أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي.

وقال مدير الوكالة آخيم هارتيج لرويترز: "ألمانيا تحقق رقما قياسيا بفضل سوقها الكبيرة والإطار العام المستقر والنشاط الاقتصادي المحلي الجيد".

وحلت الصين كأكبر مستثمر منفرد في ألمانيا للعام الثاني على التوالي بمشروعات جديدة وصل عددها إلى 260 مشروعا، تلتها الولايات المتحدة بواقع 252 مشروعا وسويسرا بواقع 203 مشروعات.

وتمثل هذه الأرقام مشروعات على الأرض حاليا، وتستبعد عمليات الاندماج والاستحواذ. وبحسب الوكالة بلغ عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي قادتها شركات أجنبية 413 صفقة في 2015.