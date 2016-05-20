قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة تباطأ إلى 1.6% في أبريل، من 1.8% في مارس، مع انخفاض تضخم أسعار الأغذية.
ونزل معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 2.9% من 3.6% في الأشهر الثلاثة السابقة. وارتفع معدل تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.5%.
وذكرت المندوبية أن تكاليف النقل انخفضت 1.1%، لكن تكاليف التعليم والفنادق والمطاعم زادت 2.1% دون الخوض في تفاصيل.
وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في أبريل، من 1% في مارس، مع نزول تضخم أسعار الأغذية 0.4%.
تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمغرب في أبريل
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة تباطأ إلى 1.6% في أبريل، من 1.8% في مارس، مع انخفاض تضخم أسعار الأغذية.