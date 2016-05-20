رؤساء 15 شركة كبرى ينشدون بقاء بريطانيا في "الأوروبي"

وقع رؤساء 15 شركة دولية كبرى من بينها "جنرال إلكتريك" و"سيسكو" و"مارس" و"إي إم سي" و"إيرباص" و"هيتاشي" فضلاً عن رئيس بلدية نيويويورك السابق مايكل بلومبرغ، رسالة إلى صحيفة "فايننشال تايمز" يدعون فيها بريطانيا إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي.



واجتمع ممثلون لعدد كبير من الشركات التي تقول الحكومة إنها توظف معا أكثر من 170 ألف شخص في بريطانيا، مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الخميس، لمناقشة الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.



وقال رؤساء الشركات في الرسالة التي نشرتها الصحيفة الخميس: "نرى أن عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي فيه مكسب للطرفين... السوق الموحدة تتيح لنا نفاذا سلسا إلى سوق به 500 مليون شخص، وهو ما يعطينا إمكانية لرفع مستوى استثماراتنا".



ومن بين الموقعين على الرسالة جيف إيملت الرئيس التنفيذي لجنرال الكتريك، وتوم إندرز الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص، وتشاك روبينز الرئيس التنفيذي لسيسكو، وهيرواكي ناكانيشي رئيس مجلس إدارة هيتاشي، وجرانت ريد رئيس مارس.



وقال الموقعون إنه إذا تركت بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، فإن ذلك قد يؤثر على قرارات الشركات الدولية الكبرى بشأن مستقبل استثماراتها.



وقال متحدث باسم كاميرون إنه أثناء الاجتماع قالت شركات كثيرة إنها وضعت مقاراتها الأوروبية في بريطانيا، لعلمها بأنه سيكون لديها وصول حر إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.