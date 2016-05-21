اقتصاديات المناطق وموقعها من الرؤية

لا أعرف على أي مسافة تقع اقتصاديات المناطق على مسطرة رؤية المملكة وعلى أي ناصية هيكلية تتقاطع معها، باعتبار أن رؤية بهذا الحجم والشمول لن تعتمد -قطعا- المركزية الاقتصادية منهجا لتحقيق مؤشراتها، وبالتالي فهي تسعى للتحرر من سلبياته وفخاخه، وستفسح المجال لاقتصاديات المناطق لتكون رديفا لاقتصادها المركزي ونواة حقيقية للتنمية المحلية بدلا من أن تكون عبئا عليه، خصوصا أن كل النماذج الاقتصادية الناجحة كانت في جوهرها اقتصاديات ولايات ومقاطعات لم تلغ الفروقات التاريخية والجغرافية والميز النسبية، وبدلا من ذلك كرست هويات محلية في الاقتصاد والتجارة والسياحة؛ كما هو الحال في أمريكا وكندا وأستراليا وماليزيا والإمارات ومعظم دول العالم الأخرى مع اختلاف القالب فقط، وخير دليل هو الإصلاحات والتحولات التي جرت في الصين وروسيا بعد أن تخلت عن النظام المركزي المقيت واعتمدت إصلاحات جذرية في نظامها الاقتصادي يقوم على التعددية الرأسية والأفقية التي تتماهى مع نواميس الطبيعة.

في اعتقادي بأن هذه الرؤية ومن خلال إعادة إنتاج الأنظمة والهياكل العامة التي سوف تكون جزءا لا يتجزأ من آلياتها لاحقا، ستقوم برسم ملامح دائرة تقاطع هذه المناطق الاقتصادية مع دائرة الاقتصاد المركزي وحدود تداخلها وتخارجها، وبالتالي تحديد المشتركات والمفترقات وإلغاء نقاط التماس الحالية، وهذا الأمر لو تحقق فسيحدث تحولا عظيما بمقاس الرؤية ذاتها وطبقا لمنظورها العام، وهو ما سوف يفسح الطريق أمام هذه المناطق ويمنحها القدرة على لملمة أوراقها المبعثرة وتحقيق التكامل في ما بينها وليس التماثل والتطابق الذي لم يحسن النظام المركزي قراءة فروقاتها، وهو ما كرس سلبيات تنموية واقتصادية ليس أقلها الاتكالية وفقدان روح المبادرة وعدم خلق قاعدة اقتصادية شعبية عريضة وعلى المقاس الاجتماعي والاقتصادي المناسب لكل منطقة.

* نقلا عن عكاظ