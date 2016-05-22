روسيا تسدد ديناً للكويت بمليارين و720 مليون دولار

سدّدت روسيا دينا قديماً للكويت يعود إلى أيام الاتحاد السوفياتي، ويبلغ مليارين و720 مليون دولار، والذي كان قد اقترضه الاتحاد السوفياتي في أيامه الأخيرة لدفع فواتير واردات "حيوية".

وقالت وزارة المالية الروسية إن أصل الدين يبلغ ملياراً و100 مليون دولار، في حين الفوائد المتراكمة وصلت إلى 620 مليون دولار.

هذا ولم تسدد روسيا حتى الآن، ديونا أخرى ترجع للعهد السوفيتي مستحقة لكوريا الجنوبية ومقدونيا والبوسنة.

يُذكر أن الديون الخارجية لروسيا تبلغ 516 مليار دولار، حيث تشكل ديون البنوك والشركات أكثر من 92% من إجمالي هذه الديون.