منتدى الحوار الاجتماعي الـ7 ينطلق الأربعاء بالرياض

تنطلق يوم الأربعاء المقبل 18 شعبان بالرياض، فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي السابع، برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ويستمر لمدة يومين، تحت شعار "العمل والمجتمع وتوفير وظائف لائقة للجميع"، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال إلى جانب عدد من المختصين والاستشاريين.

ويأتي انعقاد المنتدى متزامناً مع إطلاق المملكة لرؤيتها 2030 والتي من بين أهدافها تحقيق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن وقدراتهم، وإتاحة الفرص لجميع أبناء الوطن وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم، عبر تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة وتنمية الاقتصاد الوطني.

ويناقش المنتدى دور التشريعات والسياسات لتهيئة بيئة العمل في القطاع الخاص لاستقطاب العمالة الوطنية والحفاظ عليها، وكذلك الحلول المقترحة لتوفير بيئة عمل لائقة للجميع والرقي بمستوى الوظائف.

كما تتطرق جلسات المنتدى لمناقشة الجانب التنفيذي للبرامج الداعمة للتوظيف من الجهات الحكومية المختلفة وفي القطاع الخاص، وتأثير توطين الوظائف على المجتمع السعودي من نواحٍ اقتصادية واجتماعية وغيرها، ومستقبل تنمية واستدامة برامج الدولة في دعم الوظائف.