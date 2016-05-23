جنرال إلكتريك توقع عقوداً بملياري دولار ضمن رؤية 2030

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، جيف إمليت، عن شراكات استراتيجية جديدة ومبادرات ضخمة تدعم أهداف "رؤية المملكة 2030"، تشمل مبادرات "جنرال إليكتريك" شراكات في قطاعات التعدين والطاقة والتكنولوجيا.

وأعلن إمليت خلال زيارته للمملكة، عن 8 محاور أساسية للتعاون، والتي ستمثل امتداداً لاستثمار "جنرال إلكتريك" بأكثر من مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية في المملكة.

وتصل القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات التي تم توقيعها 2 مليار دولار منها مليار دولار مبادرة بين جي إي والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى 2 مليار دولار من الاستثمارات المتوقعة حتى بعد العام 2017.

وأبرز المبادرات هي بناء أول مصنع عالمي من نوعه للسبك والقوالب على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع "أرامكو السعودية"، باستثمارات بقيمة 400 مليون دولار.

كما ستعمل على تطوير منشأة لصيانة وتصليح وفحص وتعديل محركات الطائرات العسكرية في المملكة، بالتعاون مع "شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات"، ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص المتاحة لاستخدام منصة الإنترنت الصناعي "بريديكس Predix" التي طورتها "جنرال إلكتريك" لتأسيس "المستودع الذكي" Brilliant Depot في المملكة العربية السعودية.

كما ستتعاون الشركة مع هيئة "مدن" للارتقاء بالقطاع الصناعي في المملكة عبر التحول الرقمي لعشرة مصانع، باستخدام مجموعة برمجيات المصنع الذكي Brilliant Factory، وسيتم تأسيس مركز للتميز في صناعة حلول الإنارة بالديودات الباعثة للضوء LED ضمن "مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا" في الدمام، على أن يباشر المركز الجديد عملياته التشغيلية في أواخر العام الحالي.