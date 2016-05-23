ICAEW: الخليج بحاجة لإصلاحات هيكلية حفاظاً على ازدهاره

دعا معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، المؤسسة العالمية المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل، دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء نموذج اقتصادي جديد لتـنهي بنجاح اعتمادها على النفط.

جاء ذلك في سياق الجلسة النقاشية التي نظّمتها كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، حول متطلبات التمويل الرأسمالي بدول مجلس التعاون الخليجي.

وناقش أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين ICAEW ما إذا كان باستطاعة التكتلات الاستثمارية للقطاع الخاص أن تردم الفجوة في متطلبات التمويل الرأسمالي بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب ما أفاد به المتحدثون، فإن دول الخليج بحاجة إلى تنويع إيراداتها واقتصاداتها، ولكن لتحقيق ذلك لا بد من تغيير سياساتها الاقتصادية، وسيتطلب ذلك مشاركة أكبر من القطاع الخاص، واستبقاء الموارد البشرية في المنطقة، من أجل الحفاظ على آفاق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية على المدى البعيد.

وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور ناصر السعيدي، رئيس ومؤسس شركة ناصر السعيدي وشركاؤه، وكبير الاقتصاديين السابق في مركز دبي المالي العالمي، وريتشارد دالاس المدير العام الأول لدى "غلف كابيتال"، ومارتن جاكوبس، الشريك من المملكة المتحدة، ورئيس قسم التمويل المؤسسي للخصخصة في "برايس ووترهاوس كوبرز" PwC؛ وفيليب ماكورم، مدير قسم الاستشارات الاقتصادية في "ارنست ويونغ". وقد أدار الجلسة كريس هاولي، المدير العام ورئيس أسواق الشرق الأوسط في "روتشيلد".

وناقش المتحدثون والضيوف ما يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تقوم به من أجل تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. وأشاروا إلى أن السياسة الاقتصادية في دول الخليج يجب أن تتحرّك نحو إرساء سياسة مالية وأخرى نقدية لمواجهة التقلبات الدورية.

ويمكن للسياسة المالية أن تشمل إزالة مخصصات الدعم، وتفعيل الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات الهيكلية لتذليل العقبات الحالية أمام الاستثمار، وأيضاً تحفيز القطاع الخاص ليصبح أكثر نشاطاً.

وفي الوقت نفسه، ينبغي دعم هذه الجهود من خلال إحداث تغييرات في السياسة النقدية لمواجهة التقلبات الدورية، والتي تضع حداً لارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي فقط، لاسيما أن قيمة الدولار قد ارتفعت على مدار السنوات الثلاث الماضية بنسبة 20%.

وتحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى المضي قدماً باعتماد "سلة للعملات" تتضمن الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والرنمينبي الصيني. وسيتيح ذلك لكل دولة أن تحظى بنظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "شرعت دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ الإصلاحات المالية مثل طرح الضرائب وتقليل مخصصات الدعم. ولكن للحصول على مشاركة أكبر من القطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب، يجب أن يكون هناك المزيد من الإصلاحات الهيكلية، والتي تشكل عدة مبادرات مثل الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، والإقامة لمدة طويلة وأطر العمل الاستثمارية، وأطر العمل المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الشفافية، وحوكمة الشركات. وإذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات، فسوف تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تنمية مواردها البشرية والاحتفاظ بها في المنطقة".

وأشار المتحدثون أيضاً إلى أن التحدي الاقتصادي الرئيسي الذي تواجهه دول المنطقة يتمثّل في استحداث فرص العمل، فالمنطقة تحتاج إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6-7% لإبقاء معدلات البطالة كما هي الآن. وبحلول عام 2020، سوف يتحتّم على المنطقة استحداث نحو 130 مليون وظيفة جديدة، وقد يؤدي الفشل في بلوغ ذلك إلى تفاقم المخاطر المرتبطة بالتطرف والفقر. وقد اتفق المتحدثون على أنه لا بد لدول المنطقة أن تستثمر في مشاريع البنى التحتية، إذ من شأنها أن توفر عدداً كبيراً من الوظائف.

واتفق المتحدثون أيضاً على أن النموذج الاقتصادي الجديد يعني إنشاء منظومة اجتماعية جديدة، بحيث يمكنها المساهمة في خلق فرص للعمل في القطاع الخاص، وتوفير خدمات نوعية عامة للمواطنين.

وأثنى المتحدثون على "رؤية السعودية 2030"، لاسيما أنها تزخر بجميع العناصر المواتية، بدءاً من الخصخصة ووصولاً إلى صناديق الاستثمار، إلا أنهم أوصوا بضرورة التنفيذ الفوري لمضمون الرؤية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وفق إطارها الزمني الطموح.

وحضر اللقاء حوالي 100 عضو من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.