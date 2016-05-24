ألمانيا تحقق نمواً ب 0.7% بالربع الأول من العام

ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 0.7% خلال الربع الأول من العام 2016 بفضل قوة مستويات استهلاك الأفراد وزيادة الاستثمار في قطاع التشييد مما عوض تأثير ضعف التجارة الخارجية في أكبر اقتصاد أوروبي بل وتجاوزه.



وأكد مكتب الإحصاءات الاتحادي القراءة الأولية للنمو، قائلاً إن كلا من إنفاق المستهلكين والاستثمار في قطاع التشييد ساهم بواقع 0.2 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى مارس.



وساهم الإنفاق الحكومي بواقع 0.1 نقطة مئوية إذ أنفقت السلطات المزيد على إسكان ودمج المهاجرين. بينما تراجع صافي التجارة الخارجية 0.1 نقطة مئوية إذ زادت الصادرات بوتيرة أضعف مقارنة بالواردات بسبب التباطؤ الاقتصادي في أسواق ناشئة مثل الصين.