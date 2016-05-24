"دبي القابضة" تطلق أكبر مشروع لتطوير قناة خور دبي

كشفت "دبي القابضة" اليوم الثلاثاء، عبر ذراعها العقاري "مجموعة دبي للعقارات" عن المشروع الأكبر لتطوير امتداد قناة خور دبي، ضمن الخليج التجاري تحت مسمى "مراسي الخليج التجاري"، والذي يتضمن بناء واجهة مائية على قناة الخور بطول 12 كم تضم المتنزه السياحي الأطول على مياه دبي، بالإضافة إلى بناء خمسة مراسٍ على مياه القناة، تصطف على جوانبها أشجار النخيل.

ويضم المشروع الأضخم لتطوير واجهات القناة أيضا وحدات سكنية ومنازل عائمة على المياه بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم جديد في الضيافة وهو "المطاعم العائمة" على مياه القناة، ويضم المشروع أيضاً ناديا فريدا لليخوت والسياحة البحرية ومساحات للتجزئة والترفيه على امتداد رصيف مائي جديد، بهدف خلق بيئة تسوق مختلفة وجديدة في دبي، ويضم المشروع أيضا مجموعة من المرافق السكينة والحدائق الخضراء على امتداد القناة.

وقال محمد عبد الله القرقاوي رئيس "دبي القابضة" تعليقا على المشروع الجديد: "علاقة دبي مع مياه خور دبي علاقة تاريخية، والمشروع الجديد سيضيف حياة جديدة للخور، وبعدا جديدا لأسلوب البناء والسكن والسياحة على مياهه".

12 كم من الحياة بأبعاد جديدة

سيضم "مراسي الخليج التجاري" مساحات عامة متنوعة، حيث سيشمل متنزها يمتد 12 كيلومتراً، ما يجعله واحداً من أطول المتنزهات المطلة على المياه في دبي. وجرى تصميم المشروع الذي ينقسم إلى ثلاث مناطق مختلفة يحمل كل منها طابعاً خاصاً هي نادي اليخوت والمتنزه والرصيف المائي، ليقدم العديد من تجارب التسلية والترفيه.

5 مراسٍ

سيوفر المشروع أجواءً خاصة مليئة بكل ما هو جديد سواء فوق مياه القناة أو بجوارها، حيث سيضم 5 مراسٍ كبيرة تصطف على جوانبها أشجار النخيل وتتسع لـ1,250 قارباً، بالإضافة إلى العديد من خيارات التسوق ومرافق التسلية والترفيه على ضفاف القناة.

منازل العائمة

توفر الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها إطلالات مباشرة على المياه، وهو ما يعد ابتكاراً لأسلوب معيشة جديد ضمن القطاع العقاري في دبي. كما ستقام هذه الوحدات السكنية فوق مياه القناة ويمكن الوصول إليها باستخدام القوارب.

رصيف للتسوق

سيحتضن المشروع مجموعة من الشركات المحلية والعالمية، ومساحات للتجزئة والترفيه، ومرافق سكنية وترفيهية ومطاعم، من خلال 250,000 متر مربع من المساحات المفتوحة، بما في ذلك الحدائق والواجهة المائية. كما سيضم أكثر من 100 متجر للتجزئة المتنوعة يمتد على حوالي 16000 متر مربع. وستمتد منطقة المنتزه على مساحة تقارب الـ60,000 متر مربع.

نادٍ لليخوت

يشمل نادي اليخوت المنازل المبنية فوق المياه الفريدة والأولى من نوعها في الإمارات، كلها صممت لتوفر حرية التمتع بجمال المناظر الخلابة المحيطة بها من كل مكان. هذا بالاضافة إلى المطاعم الفاخرة، التي تقدم لزوارها تجربة فريدة من نوعها بإطلالات مائية، بالإضافة إلى منتره وواجهة مائية.

ويعد مشروع "مراسي الخليج التجاري" إضافة جديدة إلى محفظة المشاريع الاستراتيجية لـ "دبي القابضة"، حيث سيرسي معايير جديدة في النسيج الحضري لإمارة دبي من خلال ما سيحتضنه من معالم فريدة متعددة الاستخدامات.