الفائدة الأميركية تدفع الذهب لأكبر خسارة في 7 أسابيع

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع، اليوم الأربعاء، مدفوعا بتوقعات بزيادة وشيكة في أسعار الفائدة الأميركية كما يظهر محضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض الذهب 0.2 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1223.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 0611 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر هبط إلى 1222.85 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، مسجلا أدنى مستوياته منذ السابع من أبريل.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1224.30 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.24 دولار للأونصة بعد أن انخفضت إلى 16.14 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى في خمسة أسابيع.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة في العقود الفورية إلى 534.23 دولار للأونصة بعدما سجل أدنى مستوى في 12 أسبوعا عند 528.97 دولار للأونصة في وقت سابق من اليوم. وجرى تداول البلاتين في المعاملات الفورية بسعر 995 دولارا للأوقية بعدما لامس المعدن أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 992 دولارا للأونصة.