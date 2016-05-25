وكالة: صندوق الاستثمارات يعتزم شراء مركز الملك عبدالله

كشفت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، أن "صندوق الاستثمارات العامة" سيقدم عرضه لشراء "مركز الملك عبد الله المالي" خلال الشهر المقبل، والذي يٌتوقع أن يكون في نطاق 30 مليار ريال.

وأوضحت المصادر أن هذه هي تكلفة الاستثمارات التي أنفقتها "المؤسسة العامة للتقاعد" على المشروع، الذي تم الانتهاء منه بنسبة 70%، بالإضافة إلى سعر الأراضي التي لم يتم تطويرها. كما أوضحت أن الاتفاق سيتضمن إنشاء شركة لتنفيذ وإدارة المشروع.

يشار إلى أن "رؤية السعودية 2030" تضمنت إعادة هيكلة مشروع "مركز الملك عبدالله المالي" بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة الفعلية لإنشائه والتأخر في اكتمال تنفيذه. كما تضمنت تحويله إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، واستثناءها من تأشيرات الدخول بربطها بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار.