رئيس قطارات مكة ينفي لـ"العربية" إعادة هيكلة المشروع

نفى الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة المكرمة للنقل العام علي عبدالفتاح لـ"العربية نت"، صحة ما نشرته وكالة رويترز للأنباء بشأن إعادة هيكلة التمويل للمشروع.

وأشار عبدالفتاح لـ"العربية نت"، إلى أن المشروع في مرحلة الترسية، حيث توجد 5 عقود جاهزة لاعتمادها، وهي في مرحلة المراجعة القانونية.

وقال عبدالفتاح "لم أقل أبدا أنه توجد عملية إعادة هيكلة للمشروع، وما نشرعار تماما عن الصحة، وقد بدأ جزء أساسي من المشروع، وهو عبارة عن نفق تحت الأرض بطول 3 كليومتر، وهو يعتبر جزء أساسي من المشروع، كما توجد أساسات لنحو 3 محطات أساسية قريبة لخدمة الحرم".

وأوضح عبدالفتاح لـ"العربية نت"، أنه في إطار التجهيزات الأولية للمشروع يتم حاليا فتح باطن الأرض استعداد لوصول الحفار الضخم الذي يبلغ طوله نحو كيلومتر".

وكانت مصادر قد أشارت لوكالة رويترز إلى تأخير مشروع مترو مكة المكرمة، وذلك بهدف القيام بإعادة هيكلة التمويل للمشروع دون تحديد الفترة الزمنية للتأخير.

وتقدر تكلفة المشروع بـ16.5 مليار دولار، ويشمل 88 محطة تمتد على مسافة تزيد عن 180 كيلومترا.

ومن المفترض أن يتم بناء المشروع على 6 مراحل خلال 20 عاما.