البرلمان العماني يصوت لصالح زيادة الضرائب في 3 قطاعات

صوت البرلمان العماني (مجلس عمان) أمس الخميس، لصالح زيادة كبيرة في الضرائب على قطاع البتروكيماويات والموارد الطبيعية غير النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال، في مسعى للتصدي لعجز الميزانية.

ويرفع التشريع- الذي لا يزال بحاجة إلى تصديق السلطان عليه- الضرائب على شركات الغاز الطبيعي المسال إلى 55% من 15%، بينما سترتفع الضرائب على شركات البتروكيماويات وصادرات الموارد الطبيعية غير النفطية إلى 35% من 12% حاليا.

وصوتت غرفتا مجلس عمان- إحداهما بالتعيين وهي مجلس الدولة والأخرى منتخبة وهي مجلس الشورى- لصالح الزيادات الضريبية التي أحالها إليهما السلطان قابوس بن سعيد للمراجعة.

وتفرض السلطنة سلسلة من إجراءات التقشف، بعدما سجلت عجزا في الميزانية بنحو 4.5 مليار ريال (11.7 مليار دولار) العام الماضي. وتم خفض دعم البنزين والديزل، فيما يجري التخطيط لتخفيضات مماثلة في دعم الكهرباء وغاز البترول المسال.