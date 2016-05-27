"السبع" يتعهدون بالسعي لنمو قوي وتفادي خفض العملات

عبرت مجموعة الدول السبع الكبرى، اليوم الجمعة، عن القلق بشأن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وتعهدت بالسعي إلى نمو قوي ومستدام.



وفي بيان في ختام قمة المجموعة في اليابان، تعهد زعماء الدول الأعضاء أيضاً بتفادي "تخفيضات تنافسية لقيم" عملاتهم، بينما حذروا من التحركات الجامحة لأسعار الصرف.

ويمثل هذا حلا وسطا بين اليابان، التي هددت بالتدخل لوقف زيادات حادة في الين، والولايات المتحدة التي تعارض بشكل عام التدخل في السوق.



وقالت مجموعة السبع: "النمو العالمي يبقى معتدلا ودون الإمكانيات الكامنة في حين تستمر مخاطر النمو الضعيف".

وأضافت: "النمو العالمي هو أولويتنا الملحة".