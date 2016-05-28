إنشاء 5 آلاف جمعية تعاونية بالسعودية توفر 150 ألف وظيفة

كشف رئيس مجلس الجمعيات التعاونية بالسعودية عبدالله الوابلي، عن قرب إنشاء أكثر من 5 آلاف جمعية تعاونية خلال الـ5 سنوات المقبلة والتي بدورها سوف تحدث 150 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن المجلس يقدم التسهيلات للشباب والشابات المقدمين على إنشاء جمعيات وفق تخصصاتهم العلمية والمهنية.

وأوضح الوابلي أن المجلس يساعد من يتقدم لتأسيس جمعية في دراسة الجدوى وإعداد اللائحة الأساسية، وتوفير المصروفات المالية والإدارية والفنية، ومتابعة الطلبات لدى الجهات المختصة، إضافة إلى تقديم إعانات مالية وقروض ميسرة بعد التأسيس، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وأضاف أن الأنظمة الحكومية لا تنسجم مع نظام الجمعيات التعاونية ولا القرارات السامية الداعمة للعمل التعاوني، مبيناً أن المجلس يهدف من خلال تنفيذ البرامج بأن تكون المملكة ضمن أكبر 10 دول في مجال الاقتصاد التعاوني، وهذا يتحقق عندما تكون نسبة مشاركة المواطنين شخص من كل خمسة أشخاص.

وأشار إلى أن عدد أعضاء الجمعيات التعاونية في المملكة لا ينسجم مع الطموحات إطلاقاً، وأن النسبة هي عضو واحد لكل 430 شخصاً.. وقال: الجمعيات التعاونية تعد بالآلاف حول العالم؛ بينما المملكة لا يوجد بها سوى 213 جمعية تعاونية منذ أكثر من نصف قرن، مبيناً بأن جمعية الدرعية هي الأقدم في المملكة، بينما جمعية اليسر هي الأحدث.

وذكر الوابلي، أن هناك جمعيات فعّالة يشرف عليها المجلس تتخطى نسبة الـ 60% من عدد الجمعيات التعاونية.