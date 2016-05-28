رمضان والوعي الاستهلاكي

إن الغالبية يستهلك ميزانيته بشراء سلع استهلاكية غير ضرورية، ومع الأسف إن الغالبية أيضاً يفتقدون لنظام الادخار، ويكاد أن يكون علم، أو مفهوم الادخار معدوماً إن لم يكن غير موجود أصلاً في قاموس حياتهم!

في البدء كانت أسئلة، وفي الختام عشرات الأسئلة..

هل نحن مجتمع مسرف؟ هل نحن مجتمع مبذِّر؟ وهل نحن مجتمع استهلاكي فقط؟ ألا يوجد لدينا تخطيط أقله على مستوى الأسرة؟

هل نعجز عن تحجيم تصرفاتنا السلبية، وعن لجم «غريزة» شراء سلع غير مجدية، وربما نفعها قليل؟ هناك بعض الأسر لديها نهم في الشراء، خصوصاً شراء كل ما هو جديد سواء أكان من الضروريات الملحَّة، أم من «الثانويات»، ونلاحظ أن الغالبية يستهلك ميزانيته بشراء سلع استهلاكية غير ضرورية، ومع الأسف إن الغالبية أيضاً يفتقدون لنظام الادخار، ويكاد أن يكون علم، أو مفهوم الادخار معدوماً إن لم يكن غير موجود أصلاً في قاموس حياتهم!

في رمضان، ولياليه تحديداً، راقبوا الأسواق، وشاهدوا محلات «السوبر ماركت» كيف تغوص بآلاف البشر ممكن أتوا لشراء احتياجاتهم الرمضانية، وكأن بيوتهم خالية من الأكل والشرب طوال العام «عجبي»!

قد يقول بعضهم إن لرمضان عاداته وتقاليدة، وأتفق معه في ذلك إلى حدٍّ ما، إلا أن لرمضان أيضاً عباداته، وأنتم أيها الأحبة تصومون أكثر من نصف اليوم، وبالتالي تأكلون نصف ماكنتم تأكلونه في الأيام العادية، كما أن رمضان بروحانيته، فهو ليس وقتاً ومشروعاً للتسمين، وتناول أصناف الحلويات، وما لذ وطاب من المأكولات. رمضان شهر كريم، يجب أن نتذكر فية إخوة لنا قتلهم الجوع والفقر والعوز، رمضان فرصة لنا لمراجعة حساباتنا من جميع النواحي، خصوصاً من الناحية الإيمانية «الروحية»، والعقلانية، والاجتماعية، والثقافية، والأسرية، رمضان فرصة لمراجعة الحسابات مع النفس، ومع الأهل والأصدقاء، رمضان فرصة لتغيير الخطة، إن كانت غير مجدية في بعض مشاريعك وتطلعاتك وأهدافك، رمضان فرصة لمراجعة علاقتك مع الله، ومع الآخرين وبالذات مع أسرتك وأهلك وجيرانك، وليس شهر أكل وشرب ونوم..!

لا أريد أن أحدد علاقة رمضان بحياتنا، فأنتم بإذن الله أعلم مني، ولكني أريد أن أوصل رسالة إلى كل رب وربة منزلٍ: ألا يكون اهتمامكم في رمضان منصبَّاً على الأكل والشرب، وألا تملأوا عربات تسوقكم بشتى أنواع المنتجات، وليتكم تذهبون الآن إلى أقرب «بقالة صغيرة» قريبة من المنزل لتجدوا فيها بعضاً من «مقاضي رمضان»، وتأخذوا منها القدر اليسير، وليتكم تتعلمون، وتبرمجون أنفسكم، وتزرعون هذه العادات الحسنة والثقافية والاستهلاكية الجيدة في عقول أبنائكم وبناتكم. قلِّلوا من الشراء، ومن الاستهلاك المرهق، واعتنوا بميزانياتكم، فوالله إن عالم الادخار ومفهومه، لهو «عالم خفي» عند بعضهم، ولكنه مهم جداً في حياة الأسر، وما المحاور والتعليمات والقرارات والتطلعات التي جاءت بها «رؤية 2030» إلا نموذج لنجعل من الادخار شعاراً لنا ولجيلنا.

أحزن بصدق حينما أرى التكدس والفوضى في مجتمعي في ليالي رمضان والعيد وكذلك بدء موسم الدراسة، فهل انعدمت لدينا مفاهيم التنسيق والتنظيم والتخطيط؟

ماذا تعلمنا في مدارسنا ومناهجنا؟ وماذا علَّمنا آباؤنا وأجدادنا؟ ماذا تعلَّمنا من الكتب والدورات التدريبية، وورش العمل، ومن الإعلام المقروء والمرئي، ومن الإعلام الجديد؟ ماذا استفدنا من برامج التوعية التي تبث هنا وهناك؟ هل نحن قوم مستمعون فقط دون بوادر تطبيق؟ وهل نحن قوم نستمتع بحديث الآخرين، وأفعالهم دون تفعيلٍ لها؟!

دعونا نزرع مفهوم الادخار، ومفهوم شراء ما نحتاج إليه فقط دون إسراف وعبث بنعم الله.

دعوة صادقة من الأعماق: ازرعوا روح التخطيط والبرمجة في نفوس صغاركم، واجعلوا من أسركم نموذجاً يحتذى به، وكونوا ملهمين في لجم التصرفات اللامنطقية واللامعقولة، التي ينتهجها بعضهم، هداهم الله، وكأنها دستور، أو نظام جُبِلوا عليه، وعادات ما أنزل الله بها من سلطان..!

أعيدوا حساباتكم في مصروفاتكم، وستنعمون بخير الأعوام المقبلة.. وإلى اللقاء.

*نقلاً عن صحيفة "الشرق" السعودية.