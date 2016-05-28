صندوق الاستثمارات يعتزم شراء مطاحن 14 فرعا لـ"الحبوب"

قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب في السعودية، صالح السحيباني إن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف تملك مطاحن 14 فرعا للمؤسسة في كل مناطق المملكة، بعد أن يقوم بتأسيس 4 شركات تتولى تشغيل مطاحن الدقيق في فروع المؤسسة.

وأضاف أن الشركات ستكون ملكيتها للصندوق في الفترة التجريبية للتشغيل خلال عام من تأسيسها قبل أن تطرح للبيع للقطاع الخاص، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

وستبدأ المؤسسة العامة للحبوب في الربع الثالث من العام الجاري، بأولى مراحل تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بحسب التنظيم الجديد، إنشاء الصوامع مع الاحتفاظ بملكيتها أو الترخيص للغير بإنشائها أو الدخول معهم في شراكات وذلك على أسس تجارية، ويكون تشغيل المطاحن لإنتاج الدقيق من شركات ترخص لها المؤسسة.

وبحسب التنظيم الجديد، فإنه يحق للمؤسسة الاستعانة بالجهات المتخصصة والمؤسسات العلمية والفنية والمستشارين المؤهلين، للاستفادة من خبراتهم في مجال التطوير والدراسات الاستراتيجية وإدارة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.

كما يحق لها تهيئة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ليكونا عنصري جذب استثماري للمستثمرين، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ووضع الإجراءات المناسبة لذلك، والاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، علاوة على الترخيص لمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وفقا للأنظمة والشروط المتعلقة بذلك.