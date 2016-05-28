وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 4.5% بالنصف الأول

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي السبت إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.5 %، في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 5.5%، قبل عام.



وأضاف العربي خلال مؤتمر صحفي أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 3.8 %، في الربع الثاني من السنة المالية. وكان معدل النمو في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 4.3%.



وقال العربي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 1.4 تريليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.275 تريليون قبل عام.



وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو، ويتراوح معدل النمو المتوقع للسنة المالية بأكملها بين 4.5 و5%.



وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7%، سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.