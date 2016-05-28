88 مليار دولار ائتمان جديد للمكسيك من صندوق النقد

وافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان مرن جديد للمكسيك بقيمة 88 مليار دولار في مسعى لدعم ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية والتي تضررت عملتها بسبب التقلبات العالمية.



وقال الصندوق إنه ألغى خط ائتمان مرن سابقا بلغت قيمته 67 مليار دولار وأقر في 26 نوفمبر 2014.



وأضاف أن خط الائتمان الجديد يستمر لعامين.



وقال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام للصندوق إن السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي في المكسيك "لا تزال قوية للغاية" لكن ثمة مخاطر في ضوء التقلبات العالمية.



والمكسيك من أشد الملتزمين بمبادئ الصندوق بين الأسواق الناشئة- بما في ذلك التعويم الحر للعملة- ولم تحصل على مثل هذا الائتمان سوى كولومبيا وبولندا.