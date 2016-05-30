العثيم: التشريعات مهمة لتحفيز نمو الاقتصاد التشاركي

دعا رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بالسعودية علي العثيم إلى ضرورة العمل على تهيئة البيئة والبنية التشريعية الداعمة والمحفزة لنمو الإقتصاد التشاركي بالمملكة ، وأشار العثيم إلى أن الاقتصاد التشاركي توجّه عالمي بدأ في النمو عالمياً في السنوات القليلة الماضية ويقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع والإتجار والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات بين مختلف الأفراد والمنشآت التجارية معتمداً على تقنية المعلومات وإعادة استغلال الطاقات المهدرة والفائضة أو غير المستغلة بشكل كامل.

وقال العثيم أن عائدات الاقتصاد التشاركي عالمياً بلغت أكثر من 530 مليار دولار في 2015، ويتوقع أن تتجاوز نسبة النمو 25٪ في العام الحالي وهو ما يعزز من أهميته كونه يمثل منصة محفزة للعمل الحر داعياً شباب الأعمال إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال سواءًا عبر الانضمام لمنصات الاقتصاد التشاركي أو بناء منصات محلية تلبي الاحتياج المحلي.

وأشار في معرض حديثه إلى تجربة شركة "كريم" المنافس المحلي لشركة "أوبر"، والتي تم استعراضها بإحدى جلسات ملتقى شباب الأعمال الخامس الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال مطلع الشهر الجاري تحت عنوان "قصة نجاح شركة كريم" الرائدة في مجال الاقتصاد التشاركي والتي تم تأسيسها عام 2012 لتصل خدماتها إلى 18 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتعمل على حل مشكلة التنقّل وخصوصاً لدى النساء في المملكة.