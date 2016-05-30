135 مليون يورو حجم مبيعات الأحذية الإيطالية في الإمارات

استضافت مدينة دبي مؤخراً معرض the MICAM الدولي البارز للأحذية الراقية برعاية اتحاد صناع الأحذية الإيطاليين، وهو معرض يقام مرتين سنوياً في ميلانو.

وتعد هذه الفعالية فرصة فريدة من نوعها لتعريف العالم بصناع وموزعي ووكلاء وممثلي قطاع الأحذية والحقائب والإكسسوارات الجلدية حول العالم، وإعطاء مظهر متكامل من الجلد وإكسسوارات أحذية وآخر صيحات الموضة والأزياء لم تشهد لها المحال التجارية مثيلاً بعد.

وقال غيانباولوبرونو، المفوض التجاري الإيطالي الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان لـ"العربية.نت": "ارتفعت مبيعات الأحذية الإيطالية بشكل حاد في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت حوالي 135.500000 يورو في عام 2015، بزيادة نسبتها 7.9% مقابل عام 2014، وهي تشكل 7.2% من مجمل مبيعات السوق. وعلى الرغم من المناخ الجغرافي السياسي الحالي في الشرق الأوسط، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة كونها وجهة رئيسية دولية للتسوق، حيث يتهافت سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والسياح القادمون ليس فقط من دول الخليج، ولكن أيضا من روسيا والصين والهند والدول الغربية على شراء الماركات الإيطالية، لكونها مريحة لأبعد الدرجات وفي غاية الأناقة".

واستضافت الفعالية كلاً من "لوري غودينغ Lori Gooding " مستشارة الأعلى مقاما في "WGSN MINDSET" و"غيانباولوبرونو- Gianpaolo Bruno" المفوض التجاري الإيطالي الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان.

وشملت الفعالية معرضا للأحذية التاريخية تحت اسم "فن المشي- قصة أحذية" في دبي مول الطابق الأرضي مقابل محل باريس غاليري، حيث سيتم عرض مجموعة مختارة من الأحذية المحضرة من متحف الأحذية الدولية في (فيجيفانو، إيطاليا) ومن متحف الأحذية "كاف. فينتشنز أندولفي – Cav. Vincenzo Andolfi" في (سانت إلبيديو ماري، إيطاليا)، والذي ستأخذ الزوار برحلة تتابع تطور الأحذية من كونها أدوات وظيفية بسيطة لتصبح أيقونات تعكس الجمال الموضة في يومنا الحالي.

وحافظ النمو في قطاع الأحذية على قوته بنسبة 4% من حيث القيمة الحالية في عام 2015، الأمر الذي يعكس الاستقرار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

لطالما كانت إيطاليا رائدة في مجال تطوير قطاع الأحذة وأخذه إلى مراحل جديدة. إن ما يميز جودة الصناعة الإيطالية هو النوعية والإبداع والحرفية والجمال اللامتناهي والدرجة العالية من الراحة، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه خلال معرض theMICAM.

ويقام معرض الأحذية theMICAM وهو أكبر معرض للأحذية في العالم، مرتين في السنة في فييرا ميلانو، حبث ستقام دورته الثانية والثمانون التي ستعرض مجموعات الربيع/الصيف 2017، من الفترة الممتدة بين 3 و6 سبتمبر إلى 6 في فييرا ميلانو (رو، ميلان - إيطاليا).