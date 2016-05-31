عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

مبيعات التجزئة بألمانيا تسجل انخفاضا غير متوقع في أبريل

المصدر: برلين - رويترز
رابط مختصر

انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.9% في أبريل، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ما يلقي بظلال من الشك على التوقعات بأن يحفز إنفاق المستهلكين النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا في ظل ضعف التجارة الخارجية.

ويتسم مؤشر قطاع التجزئة بالتقلب، وغالبا ما يجري تعديل بياناته، إذ تم تعديل بيانات مارس إلى تراجع بنسبة 1.4% مقابل انخفاض بنسبة 1.1% في القراءة السابقة.

وعلى مدى العام، نمت مبيعات التجزئة 2.3% مع ثبات الأسعار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنمو بنسبة 0.6% في الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون في مسح أجرته رويترز نموا أضعف نسبته 1.9%.

كلمات دالّة

#مبيعات التجزئة, #إلمانيا, #النمو, #التجارة الخارجية, #أوروبا, #الأسعار

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر