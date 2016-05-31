مبيعات التجزئة بألمانيا تسجل انخفاضا غير متوقع في أبريل

انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.9% في أبريل، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ما يلقي بظلال من الشك على التوقعات بأن يحفز إنفاق المستهلكين النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا في ظل ضعف التجارة الخارجية.

ويتسم مؤشر قطاع التجزئة بالتقلب، وغالبا ما يجري تعديل بياناته، إذ تم تعديل بيانات مارس إلى تراجع بنسبة 1.4% مقابل انخفاض بنسبة 1.1% في القراءة السابقة.

وعلى مدى العام، نمت مبيعات التجزئة 2.3% مع ثبات الأسعار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنمو بنسبة 0.6% في الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون في مسح أجرته رويترز نموا أضعف نسبته 1.9%.