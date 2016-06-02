1.239 مليار دولار إيرادات قناة السويس في الربع الأول

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش قوله إن إيرادات القناة بلغت 1.239 مليار دولار في الربع الأول من 2016 بارتفاع طفيف من 1.236 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وقال مميش إن إيرادات القناة زادت رغم تباطؤ حركة التجارة العالمية.



وتعلن هيئة قناة السويس عادة إيرادات القناة بالدولار شهريا قرب نهاية الشهر التالي. لكن منذ فبراير لم تنشر الهيئة أرقام الإيرادات بالدولار على موقعها الألكتروني وهو ما يجعل من الصعب إجراء مقارنات شهرية بعد قيام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه في مارس.



وخفض المركزي الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس وأعلن أنه سيتبنى سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف. وفي وقت لاحق رفع البنك قيمة الجنيه إلى 8.78 جنيه للدولار.



وتمثل قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر التي تكافح لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان آخران للعملة الصعبة.



وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي من نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.



وفي أغسطس افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قناة جديدة تمر بمحاذاة قناة السويس الأصلية بتكلفة ثمانية مليارات دولار تهدف إلى مضاعفة حركة المرور اليومية في القناة وزيادة إيراداتها السنوية إلى ما يربو على 13 مليار دولار بحلول 2023. لكن الإيرادات الشهرية إما تناقصت أو تباطأت مستويات نموها منذ الافتتاح.



وأظهرت بيانات من هيئة قناة السويس أن إيرادات القناة لعام 2015 تراجعت إلى 5.175 مليار دولار من 5.465 مليار دولار في 2014.



