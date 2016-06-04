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العقوبات ضد إيران وروسيا على طاولة البحث في يونيو

المصدر: واشنطن - فرانس برس
مسؤول بالخزانة الأميركية يزور باريس وبرلين
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن مسؤول مكافحة تمويل الإرهاب لديها سيتوجه إلى باريس وبرلين الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة العقوبات المفروضة على روسيا وإيران.

وقالت الوزارة إن آدم سوبين، المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية، سيبحث خلال زيارته في السابع والثامن من يونيو الجاري "أهمية إبقاء ضغط العقوبات على روسيا إلى أن تحقق كل الشروط الواردة في اتفاقات مينسك".

وكان وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، قد تحدث الأسبوع الماضي عن إمكانية الرفع "التدريجي" للعقوبات المفروضة على روسيا في حال حدوث "تقدم".

وسيناقش المسؤول الأميركي الذي سيلتقي في برلين وباريس، مسؤولين من وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وممثلين عن أوساط المال، "الجهود المتواصلة لمكافحة دعم إيران للإرهاب". كما سيدعو إلى تعزيز تقاسم المعلومات في إطار مكافحة تمويل الإرهاب.

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