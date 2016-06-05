أعلى مستوى نمو للقطاع الخاص غير النفطي في 6 أشهر

أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "بنك الإمارات دبي الوطني" أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر خلال الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر من 54.2 نقاط في شهر أبريل إلى 54.8 نقاط في مايو.

وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعاً قوياً، حيث زاد معدل التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر.

وقامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، وذلك تماشيا مع النمو الحالي، وتوقعات تحسن مستويات الطلب مستقبلاً. لكن مع ذلك، كانت زيادة معدلات التوظيف متواضعة.

وفي الإمارات، أظهر مؤشر مديري المشتريات تسارع وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في مايو، مدفوعاً بتسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر.

وسجل مؤشر PMI الصادر عن "بنك الإمارات دبي الوطني" 54 نقطة في شهر مايو، مرتفعاً من 52.8 نقاط في شهر أبريل.

من ناحية أخرى، شهدت معدلات التوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج زيادات طفيفة، بينما هبطت أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي.