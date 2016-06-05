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رجل أعمال إماراتي يشتري لوحة سيارة بـ5 ملايين دولار

المصدر: دبي – فرانس برس
رجل الأعمال عارف أحمد الزرعوني المالك الجديد للوحة سيارة تحمل رقم 1
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دفع رجل أعمال إماراتي مبلغا يناهز 5 ملايين دولار، ثمنا للوحة تسجيل سيارة تحمل الرقم "1"، خلال مزاد أقيم في إمارة الشارقة على لوحات تسجيل مميزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

ونقلت صحيفة "غلف نيوز" عن رجل الأعمال عارف أحمد الزرعوني قوله إن "طموحي كان دائما أن أكون الرقم واحد"، مؤكدا أنه كان مستعدا لدفع أي سعر للحصول على هذا الرقم.

ودفع الزرعوني 18 مليون درهم أو ما يعادل 4.9 مليون دولار أميركي، ثمنا للوحة تحمل الرقم واحد واسم إمارة الشارقة، خلال المزاد الذي أقيم السبت.

وبلغ مجموع مداخيل المزاد الذي أقيم على 60 لوحة، أكثر من 50 مليون درهم أو ما يعادل 13.6 مليون دولار، بحسب الصحيفة.

وتضمن المزاد لوحات تحمل أرقاما مميزة مثل "50"، و"333"، و"1000".

المزاد شهد مشاركة 1340 من المزايدين المزاد شهد مشاركة 1340 من المزايدين

وبيعت لوحتان تحملان الرقمين 12 و22 بأكثر من 560 الف دولار لكل منهما. وشارك في المزاد أكثر من 1300 شخص.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لشركة "الإمارات للمزادات"، أن المزاد كان "الأكبر في الإمارات لجهة عدد المزايدين".

وأقيم عدد من المزادات المماثلة خلال الأعوام الماضية في عدد من مدن دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحتفظ لوحة تحمل الرقم "1" بيعت في أبوظبي في فبراير 2008، بالرقم القياسي لأغلى لوحة تسجيل تباع في المزاد، بسعر بلغ 52.2 مليون درهم، أو 14.2 مليون دولار.

كلمات دالّة

#لوحة سيارة, #مزادات, #الإمارات, #الشارقة, #أبوظبي

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