"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يقر خطة التحول الوطني

قال مصدر سعودي رفيع، إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقر خطة التحول الوطني التي أشرف عليها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسيحيلها إلى مجلس الوزراء اليوم لإقرارها.

ونقلت "رويترز" عن المصدر، أنه سيجري الإعلان عن خطة التحول الوطني - التي تشمل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المتنوعة - خلال مؤتمرات صحافية يومية مع الوزراء المعنيين اعتبارا من مساء اليوم.

وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030"، التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل الماضي، وهي خطة طموحة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد.

ووفقا للوكالة يتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة خفض الدعم وعمليات بيع لأصول حكومية وخفضا للإنفاق وتغييرا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وفي مايو، أبدى صندوق النقد الدولي تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي واسعة النطاق التي أعلنتها السعودية، وقال إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع.