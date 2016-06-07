التحول الوطني.. استراتيجية كاملة للأمن الغذائي في 2020

تضمن برنامج التحول الوطني عدد من الإصلاحات المستهدفة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصب في خانة الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020.

في الشق الزراعي، تشمل الأهداف زيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13%، إلى 35%، في 2020، كما زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42%، إلى 60%.

إلى جانب زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20%، إلى 70%، خلال ال 5 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 مليارات إلى 9.2 مليار ريال في 2020.

أمّا في قطاع المياه، فيستهدف البرنامج ارتفاع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16% إلى 52%، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم.

وتشمل الرؤية أيضاً في هذا القطاع، زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17%، إلى 35%، والعمل على تخفيض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يوم إلى 30 يوم خلال ال 5 سنوات.

وعلى صعيد خدمات المياه بشكل عام، فالخطة تستهدف تخفيض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 يوم إلى30 يوم بحلول 2020.