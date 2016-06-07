السعودية.. 24 جهة تنفذ 534 مبادرة لبرنامج التحول الوطني

يكشف مجلس الوزراء السعودي تباعاً النقاب عن تفاصيل خطة التحول الوطني التي تشمل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المتنوعة خلال مؤتمرات صحافية يومية مع الوزراء المعنيين، اعتبارا من يوم الاثنين وتمتد لغاية الخميس القادم.

وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030"، التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل الماضي، وهي خطة طموحة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد.

ويحدد برنامج التحول الوطني نحو 24 جهة حكومية، ويؤسس لبنية تحتية قوية، وسيمول القطاع الخاص 40% من إنفاق الحكومة على برنامج التحول الوطني.

ويتضمن البرنامج 534 مبادرة يبدأ تنفيذها من العام الجاري، وتصل تكاليفها الإجمالية على الحكومة بحلول عام 2020 إلى 270 مليار ريال.

وثيقة برنامج التحول الوطني السعودي بالكامل: "رابط الوثيقة"

وقد قامت "العربية" بإعداد إنفوغرافيك تبرز كافة تفاصيل برنامج التحول الوطني، بما في ذلك الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المنشود تحقيقها، والتي تستهدف بالدرجة الأولى توفير نحو 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص، كما المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.