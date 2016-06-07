عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

السعودية.. 24 جهة تنفذ 534 مبادرة لبرنامج التحول الوطني

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

يكشف مجلس الوزراء السعودي تباعاً النقاب عن تفاصيل خطة التحول الوطني التي تشمل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المتنوعة خلال مؤتمرات صحافية يومية مع الوزراء المعنيين، اعتبارا من يوم الاثنين وتمتد لغاية الخميس القادم.

وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030"، التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل الماضي، وهي خطة طموحة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد.

ويحدد برنامج التحول الوطني نحو 24 جهة حكومية، ويؤسس لبنية تحتية قوية، وسيمول القطاع الخاص 40% من إنفاق الحكومة على برنامج التحول الوطني.

ويتضمن البرنامج 534 مبادرة يبدأ تنفيذها من العام الجاري، وتصل تكاليفها الإجمالية على الحكومة بحلول عام 2020 إلى 270 مليار ريال.

وثيقة برنامج التحول الوطني السعودي بالكامل: "رابط الوثيقة"

وقد قامت "العربية" بإعداد إنفوغرافيك تبرز كافة تفاصيل برنامج التحول الوطني، بما في ذلك الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المنشود تحقيقها، والتي تستهدف بالدرجة الأولى توفير نحو 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص، كما المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الشؤون البلدية والقروية
وزارة المياه والبيئة والزراعة وزارة المياه والبيئة والزراعة
الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للاستثمار
وزارة الإسكان وزارة الإسكان
وزارة الثقافة والإعلام وزارة الثقافة والإعلام
وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة الاقتصاد والتخطيط
وزارة الخدمة المدنية وزارة الخدمة المدنية
وزارة النقل وزارة النقل
وزارة التجارة والاستثمار وزارة التجارة والاستثمار
الهيئة الملكية للجبيل وينبع الهيئة الملكية للجبيل وينبع
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
الهيئة العامة للسياحة الهيئة العامة للسياحة
وزارة الحج والعمرة وزارة الحج والعمرة
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
وزارة الصحة وزارة الصحة
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الشؤون البلدية والقروية
وزارة العدل وزارة العدل
وزارة المالية وزارة المالية

كلمات دالّة

#رؤية السعودية 2030, #خطة التحول الوطني, #القطاع الخاص, #بنية تحتية, #قوة استثمارية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر