إنفاق المستهلكين البريطانيين يرتفع 1.4% في مايو

أظهر مسح نشر اليوم الثلاثاء أن إنفاق المستهلكين البريطانيين ارتفع 1.4% على أساس سنوي في مايو مدعوما بمبيعات الملابس بعد أن ظل ثابتا في الشهرين السابقين.



وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية إن المتسوقين أقبلوا على انفاق المزيد من أموالهم الشهر الماضي لكن حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد من المرجح أن تقيد نمو المبيعات.



وقالت هيلين ديكنسون المديرة التنفيذية للاتحاد "الشكوك التي تحيط بالاقتصاد تعني أن المستهلكين سيبقون حذرين في إنفاقهم ولذلك نتوقع أن تبقى أرقام المبيعات غير مستقرة في الوقت الحالي."



وتباطأ الاقتصاد البريطاني قبل استفتاء الثالث والعشرين من يونيو على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والذي يضاف إلى مشاكل اخرى مستمرة منذ وقت طويل لشركات التجزئة التي إضطرت لاجراء تخفيضات كبيرة في الأسعار لاجتذاب الزبائن.



وأظهرت أرقام منفصلة من باركليكارد -وحدة بطاقات الائتمان ببنك باركليز- أيضا تعافيا في إنفاق المستهلكين في مايو آيار مع زيادة بلغت 3.6% على أساس سنوي في أعقاب شهرين انخفض فيهما النمو عن 2%.



