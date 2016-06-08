لأول مرة.. إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري، مساء الأربعاء، على إقرار قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، إن الهيئة ستتبع رئيس الجمهورية، وستكون الجهة الرقابية والمنفذة لكافة القرارات والإجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله من الحصاد وحتى وصوله للمستهلك، مضيفا أن الهيئة ستبدأ عملها بعد عام من تاريخ العمل بقانونها، على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من إصداره.

وأضاف الوزير المصري أن مشروع القانون نص على أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء، مؤكدا أن إنشاء الهيئة يأتي لتحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجاً محلياً أو مستورداً بهدف الحفاظ على صحة المصريين ومنع الغش وتداول المنتجات غير الصالحة.

وأشار إلى أن العمل على إنشاء هذه الهيئة استمر حوالي 12 عاما نظرا لتشابك الاختصاصات، موضحاً أن عملها سيكون تشريعيا ورقابيا.