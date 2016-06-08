وداعاً لفترات الانتظار الطويلة في المستشفيات السعودية

إذا كنت أحد الذين ينتظرون أربعة أسابيع أو أكثر للحصول على موعد مع طبيب مختص في المستشفيات الرئيسية في السعودية، فعليك معرفة أن هذا الوضع في طريقه لأن يتغير.

تستهدف السعودية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 أن تحصل 70% من الحالات الطبية على المواعيد المتخصصة في أقل من 4 أسابيع.

وإذا كنت ممن اضطروا للانتظار لساعات طويلة للحصول على الرعاية الطبية العاجلة، فبرنامج التحول يؤكد لك أن هذا لن يحصل خلال السنوات المقبلة، تقديم الرعاية الطارئة الكاملة لـ70% من محتاجيها سيكون في أقل من أربع ساعات.

القطاع الصحي استأثر بحصة متميزة من برنامج التحول الوطني، وتشكل تكلفة مبادرات تطويره نحو 9% من مبادرات البرنامج التي تصل إلى 286 مليار ريال.

ضمن مبادرات البرنامج تستهدف السعودية إصلاح وإعادة هيكلة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة عدد الزيارات للمواطنين لها من مرتين حالياً إلى 4 مرات في 2020، وهي خطوة سترفع من مستوى الطب الوقائي للمواطنين.

التحول الرقمي سيدخل وزارة الصحة من باب جديد، حيث ستعمل الوزارة خلال السنوات الأربع المقبلة على تطبيق نظام السجل الطبي الرقمي الموحد، وهذا يعني أن كل معلوماتك الطبية ستكون موجودة في شبكة معلومات الوزارة، وسيتمكن أي طبيب تزوره في أي منطقة من الاطلاع على تاريخك الطبي، الأمر الذي سيرفع كفاءة الخدمات الطبية ومدتها الزمنية.