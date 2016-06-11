إطلاق "نطاقات الموزون" في السعودية الأسبوع المقبل

قالت مصادر مطلعة إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تستعد لإطلاق برنامج السعودة المطور "نطاقات الموزون" الأسبوع المقبل، الذي يصنف المهن على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، لكنه يأخذ في الاعتبار عوامل جديدة، أهمها متوسط الأجر، مشاركة المرأة، والاستدامة التي تعني فترة بقاء السعوديين في المنشأة.

وبحسب المصادر، فإن البرنامج الجديد سيقضي بشكل كلي خلال فترة وجيزة على "التوطين الوهمي"، الذي كانت تقوم به عدد من المؤسسات والشركات الوطنية، إذ إن مسألة مجرد إدراج اسم موظف سعودي ضمن القوائم لم يعد المؤثر الوحيد في نطاق الشركة، بل حجم الراتب وعدد سنوات الخدمة ونوع الوظيفة، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ويأتي ذلك بعد أن قال الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية قبل أسابيع، إن دعم عجلة التوطين لن يتحقق من دون تضافر جميع الجهود، انطلاقاً من تشاركية العمل مع القطاعين العام والخاص، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتوظيف و"رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%، من 22%، حاليا.

وأشار إلى أن إطلاق "نطاقات الموزون" يأتي في إطار السعي لخفض نسبة البطالة بين السعوديين، مع تحرك الحكومة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وبلغت نسبة البطالة لدى النساء في السعودية العام الماضي 34%، في حين أن نسبة البطالة عموما سجلت 11.5%، بحسب بيانات رسمية استندت إليها مؤسسة جدوى للاستثمار.

وبموجب برنامج نطاقات الحالي تحصل الشركات التي توظف عددا أكبر من السعوديين على مميزات من وزارة العمل، ولا سيما فيما يتعلق بتصاريح العمالة.

لكن مع ذلك لا يزال معدل البطالة عند 11.6%، وارتفع معدل توظيف السعوديين بواقع 40 ألف وظيفة فقط خلال 2015، وهو أقل مستوى منذ 1999.