العمل: توطين قطاعات جديدة بالسعودية خلال أيام

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمات العملاء والعلاقات العمالية في السعودية عدنان النعيم، عن توجه جهات الاختصاص في الوزارة لتوطين قطاعات أعمال "جديدة" أخرى في الأيام القليلة المقبلة، على المستوى الاقتصادي، وتوطين موجه على مستوى مناطقي.

وتوعد النعيم خلال تصريحات صحفية على هامش الحملة التفتيشية التي قادها لتطبيق قرار توطين قطاع بيع وصيانة الجوالات في شارع الجوالات بمدينة الهفوف التابعة لمحافظة الأحساء، بتطبيق أشد العقوبات النظامية على كافة المتاجر الكبيرة منها والصغيرة، المتورطة في التلاعب والالتفاف على قرار توطين قطاع بيع وصيانة الجوالات، وأن هناك جهازا مختصا في الوزارة، يتولى متابعة وكشف حالات التلاعب والالتفاف على القرار، ودراسة كافة التغييرات في تراخيص المتاجر بما يضمن توطين القطاع 100% خلال الأشهر الـ3 المقبلة، وأن النظام بالمرصاد لكل حالات التلاعب، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وقال إن الأرقام الإحصائية تشير إلى أن قطاع الاتصالات في المملكة يستوعب 20 ألف وظيفة، وأن حجم العمل فيه بمليارات الريالات، وهو سوق ثري في الدخل، وهي فرصة للشباب للانطلاق في هذا القطاع.