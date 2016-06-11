بالمعرفة لا برأس المال

لا يمكن رؤية النفط من زاوية كونه أغنانا بعد أن كنا فقراء، كما لا يمكن النظر له كعنصر معطل لاختراقنا مجالات اقتصادية جديدة، خارج مجال النفط والغاز، فالمجالات الأخرى متاحة لمن كانت له إرادة حقيقية للاستثمار.

لا يُلام المرء إذا ما اجتهد في سبيل تحقيق طموحاته، لكن لابد أن تكون الطموحات موائمة لما يملكه الانسان من سمات وموارد.

نحن دولة لديها الكثير من المقومات التي تجعل منها دولة قوية ومؤثرة، في محيطها وخارج محيطها، شرط أن نعي قيمة ما نملك من عناصر قوة، وشرط أن نكون راغبين فعلا في التواجد على لائحة المؤثرين.

لا لبس أن المعرفة والأخذ بناصية التقدم العلمي والتكنولوجي من العناصر الرئيسة لقياس تقدم الدول، بل حتى الدول التي لا تملك موارد طبيعية، على غرار ما نملك نحن من نفط وغاز، تتجه مباشرة للاستثمار في المعرفة، كي تعوض عجز الموارد الطبيعية، مثال ذلك اليابان.

المملكة تصرف مبالغ طائلة على قطاع التعليم، وهو العمود الفقري لاقتصاد المعرفة، في حال رغبنا في الاستثمار فيها، حيث وصلت ميزانية وزارة التعليم لمبلغ وقدره، 217 مليار ريال العام الفائت، وهي بالمناسبة ربع مصروفات المملكة في عام، لكن ما يُدمي القلب أن 86% تذهب كأجور للموظفين، ويذهب الباقي لإنشاء وصيانة مباني الوزارة، في الوقت الذي لا أحد يتحدث عن مخصصات من أجل تطوير الأبحاث العلمية وتبنيها إلا بشكل صوري.

من المبالغ المصروفة على التعليم في العقد الأخير، ومن الروح الاستثمارية العالية التي رافقت الإدارة الاقتصادية الجديدة، نلحظ إمكانية صرف جزء من ميزانية التعليم على الأبحاث العلمية، خصوصا، ونحن نستثمر خارج الحدود مبالغ مليارية.

إن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية بالمال المجازف، بحيث تعمد الدولة الى تخصيص ميزانية تساعد على تطوير الأفكار الإبداعية، في سبيل تحويلها لمنتجات قابلة للاستثمار والاستهلاك.

إن التباهي بالصرف على البحث العلمي والتعليم في المملكة، لابد أن يُردف بنتائج ملموسة، من صنف حجم الأبحاث العلمية التي ننافس بها في المحافل الدولية، وكذلك في مساهمة المعرفة في الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني.

ليس من اليسير علينا نحن العرب، الاعتراف بالتفوق الإسرائيلي في الصناعة التقنية العالية، فقد تحولت إسرائيل منذ منتصف الثمانينيات لواحدة من أهم الدول المصدرة للتقنية في العالم، وبعدد سكان 7 ملايين، تفوقت على دول كالهند وتركيا وكندا.

حصل هذا الإنجاز أو ما يُسمى داخل الكيان الصهيوني «المعجزة الاقتصادية»، بسبب استثمار الحكومة في رأس المال البشري، الذي دعم التحول نحو اقتصاد المعرفة، بإنتاج تقنية عالية قابلة للتصدير.

ما من شك في أن أقوياء العالم لا يرحمون ضعافه، وهم دوما في صراع محموم للاحتفاظ بتفوقهم. ونحن ننتقل لمرحلة اقتصادية جديدة، هدفها الارتقاء ببلدنا ومواطنينا، لابد لنا من مساءلة أنفسنا عن المسافة التي يجب أن نقطعها بين شراء التقنية وتصنيعها.

*نقلاً عن صحيفة "اليوم".