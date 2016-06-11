53 مليار دولار عجزا في ميزانية أميركا خلال مايو

قالت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة إن الحكومة الأميركية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 53 مليار دولار في مايو/أيار بانخفاض 38%، عن الفترة المماثلة من العام الماضي.



كانت الحكومة قد حققت عجزا بلغ 84 مليار دولار في مايو 2015 بحسب بيان الميزانية الشهري الذي تصدره وزارة الخزانة.



وتوقع محللون في استطلاع لرويترز عجزا قدره 60 مليار دولار في الشهر الماضي.



وبلغ العجز منذ بداية السنة المالية الحالية 407 مليارات دولار بزيادة 11%، مقارنة مع عجز قدره 367 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.



وبلغت الإيرادات الشهر الماضي 225 مليار دولار بزيادة 6%، عن مايو 2015 بينما بلغت المصروفات 277 مليار دولار بانخفاض 7%، عنها قبل عام.