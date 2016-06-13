أموال النساء في ازدياد و30% من ثروات العالم بأيديهن

ارتفع إجمالي المدخرات تحت إدارة المستثمرات في العالم بنسبة 8% بشكل سنوي، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، في حين تسيطر النساء على 39.6 تريليون دولار، أي ما يقارب 30% من ثروة العالم، وفقا لدراسة نقلتها "الوطن".

وأشارت الدراسة الصادرة عن مجموعة "بوسطن" الاستشارية، إلى أن ممتلكات النساء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ماعدا اليابان، شهدت أقصى ارتفاع بـ 13% سنوياً، خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى ارتفاع ممتلكات النساء في أميركا الشمالية.

ووفقاً لما كشفته الدراسة، أسهمت عدة عوامل، ومنها زيادة ثروة النساء من خلال الميراث، ومدفوعات الطلاق من الأزواج، إضافة إلى ما يكسبنه من عملهن، مشيرة إلى أنهن أصبحن سيدات أعمال من خلال إدارة أعمال ناجحة.

وأوضحت أن سيدات الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية كسبن 36% من جميع أعمالهن خلال 2012، وفقا لأحدث البيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة.

ولا تتوقع الدراسة أن تصاب ثروة النساء بالركود، كاشفة أن معدل ثروة النساء ينمو بشكل سريع، يفوق سرعة نمو المعدلات العالمية، حيث ازدادت بـ 6.6% خلال السنة الماضية مقارنة بالنمو العالمي المقدر بـ 5.2%.