تباطؤ التوظيف في بريطانيا مع اقتراب استفتاء Brexit

أظهر مسح أجرته شركة مانباور غروب للتوظيف، أن القلق بشأن ما يحمله المستقبل لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أثر على خطط أرباب العمل للتوظيف في الربع الأخير.

وكانت مانباور غروب قد حذرت من أن بريطانيا ستعاني من نقص حاد في المهارات في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأظهر المسح الفصلي أنه رغم تعيين مزيد من العاملين في آخر ثلاثة أشهر فإن وتيرة التوظيف كانت أبطأ للربع الثاني على التوالي.

وعزت مانباور التباطؤ لحالة عدم اليقين بشأن استفتاء 23 يونيو، إذ تظهر استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين المعسكر المطالب بانسحاب بريطانيا والمعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وحذرت الشركة من أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يحد من فرص اختيار أصحاب العمل للعاملين بنسبة 28%.

وقال جيمس هيك، مدير عام مانبور غروب سوليوشنز: "الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيزيد من صعوبة جذب الأفضل والأبرع".

وتابع: "سيعني المزيد من البيروقراطية لمن يأتون إلى بريطانيا، وأجور أقل تنافسية، لاسيما إذا هبط سعر الإسترليني مثلما يحذر كثيرون من بينهم بنك انجلترا".

وشمل مسح مانباور 2110 شركات.