دراسة: توقعات بزيادة الدخل في الإمارات بـ4.6% في 2017

أظهرت دراسة لتخطيط موازنة الرواتب أصدرتها ويليس تاورز واتسون، احتمالية أن ترتفع أجور العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 4.6 % في 2017، بعد متوسط زيادة بلغ 4.9% هذا العام.

كما أنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب بنسبة 4.6 % في المنطقة في 2017، في دول مثل الإمارات والبحرين، في حين أن لبنان سيشهد أعلى زيادة في نمو الأجور بنسبة 5.4 %، يليه المملكة العربية السعودية والكويت بنسبة 5% وقطر بمعدل 4.8%.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في الإمارات بلغ في العامين الماضيين متوسط 4% ومع ذلك فقد كانت هناك زيادة في أجور العاملين في جميع قطاعات الصناعة.

ويقدم التقرير معلومات حول الزيادة في ميزانية الرواتب لمجموعة من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن معدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للفترة الزمنية نفسها.

وعلى المستوى العالمي، يبيّن التقرير أنه من المتوقع أن يستفيد الموظفين في البلدان الآسيوية من أعلى معدلات الزيادة في الرواتب بمتوسط زيادة في الأجر الحقيقي في المنطقة يبلغ 3.8 %، تليها منطقتا أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 1.9% وأميركا اللاتينية بنسبة 1.8%. أمّا أميركا الشمالية فلديها أدنى معدلات الزيادة المتوقعة بنسبة 1.6%.

ويعتبر التقرير الاستقصائي للمكافآت في القطاعات الصناعية العامة، والذي يتضمن المبالغ الفعلية والمستهدفة لرواتب وبدلات ومكافآت الموظفين، أن نسبة مماثلة لنمو الرواتب من المرجح أن تستمر في العام 2017. ولكن البحث يكشف أن نمو الأجور يمكن أن يكون أعلى في بعض الوظائف التي تتطلب مهارات في ظل محدودية الأعداد الموهوبة في وظائف مثل تلك التي في قطاع المنتجات والخدمات الرقمية.