محمد بن سلمان يجتمع بفريق أوباما الاقتصادي

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في البيت الأبيض بواشنطن أمس الخميس، مع الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي ضم جيف زينست مدير المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس الأميركي، ووزير الخزانة جاك لو، ووزيرة التجارة بيني بريتزكر، ووزير الطاقة إيرنست مونيز، بحضور الوفد الرسمي المرافق لولي ولي العهد السعودي وعدد من المستشارين في البيت الأبيض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أفضل السبل لتعزيز التعاون المشترك والمستمر بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرامجها الاقتصادية الطموحة بما فيها برنامج التحول الوطني.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على مواصلة تنسيق الجهود بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامته بواشنطن، أمس أيضاً، مع رئيس الغرفة التجارية الأميركية توماس دونهيو. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمجال التجاري والاستثماري بين البلدين، وبحث مواصلة تنميتها.

وحضر الاجتماع الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأميركية، والوفد الرسمي المرافق لولي ولي العهد وعدد من رجال الأعمال الأميركيين.