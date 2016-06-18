كاليفورنيا تتفوق على فرنسا كسادس أكبر اقتصاد بالعالم

تُعتبر كاليفورنيا الآن سادس أكبر اقتصاد في العالم، متفوقة على فرنسا، وذلك بفضل اقتصاد الولاية القوي وارتفاع الدولار الأميركي. وقالت إيرينا أسموندسون، كبير اقتصادي إدارة المالية بكاليفورنيا عبر الهاتف، إن كاليفورنيا كانت ثامن أكبر اقتصاد في العالم في 2014.

وأضافت "حققت كاليفورنيا أداء طيبا على نحو استثنائي في 2015". وتشير أحدث بيانات لصندوق النقد الدولي إلى أن فرنسا هي سابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث بلغ نمو الناتج المحلي 2.42 تريليون دولار، وتحتل الهند المركز الثامن بنمو بلغ 2.09 تريليون دولار.

وكاليفورنيا مركز اقتصادات قوية متنوعة، من بينها وادي سيلكون وهوليود. وقالت أسموندسون إن قطاعي التصنيع والزراعة حققا أداء طيبا على الرغم من جفاف شديد شهدته الولاية.

وقالت إدارة المالية بولاية كاليفورنيا في نشرتها لشهر يونيو الأسبوع الماضي، إن الولاية وهي أكثر الولايات الأميركية سكانا تفوقت على بقية الولايات المتحدة في نمو الوظائف.

وأضافت أن إجمالي ناتج الولاية بلغ 2.46 تريليون دولار في 2015 مع 4.1 في المئة بالقيمة الحقيقية. ونما إجمالي الناتج المحلي الأميركي 2.4 في المئة في 2015، وتباطأ النمو إلى 0.8 في المئة في الربع الأول من 2016.