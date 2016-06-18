أميركا: محادثات "مثمرة" لتبادل الاستثمار مع الصين

قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن محادثات الاستثمار المتبادل بين الولايات المتحدة والصين "مازالت مثمرة". وأعلن المكتب ذلك بعد تبادل الجانبين عروضا جديدة.

وقالت متحدثة باسم الممثل التجاري الأميركي، إن مفاوضين أميركيين وصينيين تبادلوا "قوائم سلبية" معدلة لقطاعات ستبقى خارج نطاق الاستثمار الأجنبي أثناء محاولتهم التوصل لاتفاق بشأن الاستثمار المتبادل.

وأضافت المتحدثة في بيان "سيتعين على الصين إظهار تحرير سوق الاستثمارات بها بشكل جوهري، وضمان تمكن الشركات الأميركية من المنافسة على نحو متكافئ ومعالجة أولويات رئيسية أخرى لتسهيل تحقيق تقدم والتوصل لنهاية ناجحة لمحادثات استثمار متبادل ذات منفعة مشتركة ومعايير مرتفعة".