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4.8 مليار دولار تحويلات العمالة الباكستانية بالسعودية

المصدر: العربية.نت
اسلام اباد
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ذكرت وكالة اسوشيتد برس أوف باكستان، أن العمالة الباكستانية في السعودية حولت 4.83 مليار دولار خلال الفترة يوليو 2015 - إبريل 2016، بحسب صحيفة عكاظ.

وأكدت وزارة العاملين بالخارج وتطوير الموارد البشرية، أن السعودية هي أكبر مصدر لتحويلات العمالة الباكستانية، وتأتي بعدها الإمارات بنحو 3.54 مليار دولار، ثم بقية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا بـ1.79 مليار و2.02 مليار دولار على التوالي.

وقالت الوزارة إنها تتطلع لخطة "التحول الوطني 2020" لزيادة عمالتها في السعودية، وبالتالي زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي.

كلمات دالّة

#العمالة, #السعودية, #باكستان, #تحويلات, #العاملين, #اقتصاد

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