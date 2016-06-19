قطر تتوقع 7.8% عجزاً في الميزانية لغاية 2018

تتوقع الحكومة القطرية عجزاً في الميزانية لثلاث سنوات على الأقلّ، حيث تتوقع وزارة التخطيط التنموي والإصلاح عجزا بنسبة 7.8% من الناتج المحلّي رغم التوقعات السابقة بأن يبلغ عجز الميزانية 4.8% من الناتج المحلّي، لتكون هذه السنة الأولى منذ خمسة عشر عاما، التي تشهد فيها قطر عجزا في الميزانية.

وتوقعت الوزارة في تقريرها أن يرتفع سعر برميل النفط من نحو 38 دولاراً هذا العام، إلى 45 دولاراً وخمسين سنتا في 2017 وإلى ما يقارب 49 دولاراً في 2018.

وكذلك توقعت الوزارة أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.9% هذا العام، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند 4.3%. أمّا في عام 2017، فتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بواقع 3.8%، و 3.2% في 2018.

هذا وورد في التقرير عن تقلّص السيولة في المصارف القطرية، بفعل انخفاض الإيرادات من النفط والغاز، الأمر الذي قد يدفع المركزي القطري إلى اتخاذ إجراءات عدّة لتخفيض الضغط على السيولة.