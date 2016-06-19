مصر تحدد 5.4 مليار جنيه لرخصة الجيل الرابع للمحمول

قالت شركة أورنج مصر للاتصالات إن قيمة رخص الاتصالات الجديدة تبلغ 5.44 مليار جنيه، بما يعادل نحو 611 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حدد قيمة الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع بقيمة 3.54 مليار جنيه تساوي 397 مليون دولار، ويتم تحصيل نحو 50% منها بالدولار الأميركي.

وأوضحت الشركة أن قيمة ترخيص تقديم خدمات التليفون الثابت الافتراضي تبلغ 100 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة الحصول على ترخيص خدمات الاتصالات الصوتية الدولية 1.8 مليار جنيه، وفقاً للبيان.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خاطب شركات الاتصالات الأربع؛ تمهيداً لطرح رخص الجيل الرابع، وفقاً لتصريحات وزير الاتصالات الذي أكد أنه قبل نهاية شهر مايو 2016، سيتم الانتهاء من التراخيص للبدء في الطرح.

وتابعت: "سيتم دراسة شراء الرخص من عدمه، وفي حال موافقة مجلس الإدارة ستتقدم الشركة في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016"، بحسب البيان.

وتعمل في مصر 3 شركات محمول: "فودافون، وأورانج، واتصالات" بجانب المصرية للاتصالات مشغل التليفون الأرضي.

وتتيح خدمات الجيل الرابع سرعات فائقة، ويستخدم عدد من الدول العربية خدمات الجيل الرابع منها: الجزائر وتونس والمغرب والسودان ودول الخليج العربي ولبنان والأردن.

كانت وزارة المالية قدرت في موازنة العام المالي 2015 - 2016، والذي ينتهي في يونيو الجاري، تحقيق عائد بنحو 2.8 مليار جنيه من خلال طرح رخص الاتصالات الجديدة.