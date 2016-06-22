استراتيجية من 5 محاور لتطوير الإحصاءات بالسعودية

وافق مجلس الشورى في السعودية، على أول استراتيجية للتنمية الإحصائية تضم 5 محاور، الأول منها "محور الطلب" وهو استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية ويهدف إلى توفير بيانات سهلة الاستخدام.

أما المحور الثاني "محور العرض" يركز على إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية وتحسين العمليات الميدانية.

ويأتي ثالثا "محور التقنيات الحديثة" الذي يهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي، أما الرابع "محور الاتصال والتوعية" الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع.

والمحور الخامس هو محور الحوكمة والذي يسعى إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات.