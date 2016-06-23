تعرف على أبرز محطات بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي

يحسم البريطانيون، اليوم الخميس، مصير بقاء بلادهم ضمن الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير لتقدم معسكر البقاء فإن الشكوك ستظل قائمة حتى الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وقد مرت بريطانيا بعدد من المحطات ضمن الاتحاد الأوروبي من بينها:

11 استفتاء في بريطانيا منذ 1973

1961 - تقدم بريطانيا للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية

1963 - أول طلب عضوية لبريطانيا يسقطه شارل ديغول بالفيتو

1973 - انضمام بريطانيا للمجموعة الاقتصادية الأوروبية

1975 - البريطانيون يصوتون للبقاء في المجموعة الأوروبية

1990 - دخول بريطانيا آلية أسعار الصرف الأوروبية

1991 - توقيع معاهدة ماسترخت لتأسيس الاتحاد الأوروبي

1992 - إجبار بريطانيا على الخروج من آلية أسعار الصرف الأوروبية بسبب تراجع الجنيه

1993 - الدول الأعضاء يصادقون على معاهدة ماسترخت

1995 - توقيع اتفاقية شنغن لفتح الحدود بين الدول الأوروبية وبريطانيا تبقى خارجها

2001 - إطلاق العملة الأوروبية (اليورو) وبريطانيا تبقي عملتها الجنيه الإسترليني